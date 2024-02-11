В Кишиневе увидели «геополитическую возможность» завершить конфликт с Тирасполем

В маленькой и бедной Молдове осенью 2024 года должны пройти очередные президентские выборы. Однако действующий президент страны Майя Санду не может похвастаться перед избирателями экономическими достижениями, так как их нет.
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