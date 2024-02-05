В США закрылся еще один НПЗ Отключение электроэнергии привело к остановке нефтеперерабатывающего завода Уайтинг в Индиане, мощностью в 400 тыс баррелей в сутки.
Пронедра
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В США закрылся еще один НПЗ Отключение электроэнергии привело к остановке нефтеперерабатывающего завода Уайтинг в Индиане, мощностью в 400 тыс баррелей в сутки.
Свежие комментарии