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Украина не получит обещанный миллион боеприпасов до весны, — министр иностранных дел Кулеба

Украина не получит обещанный миллион боеприпасов до весны, — министр иностранных дел Кулеба

По его словам, Евросоюз имеет политическую волю продолжать поддерживать Украину, а настоящей преградой для выполнения обещания является плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

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