Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС (ВИДЕО)

Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС. В. Путин с 11 по 13 сентября посетит с рабочим визитом Индию, — днём заявил помощник президента Ушаков.
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