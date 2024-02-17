Латвия признала правильным убийство русских стариков

Галина Губинец Нацистское недогусударство ,которое возглавляют не обладающие хотя бы долей эмпатии потомки нацистов.

Олег Шибайло Прибалты, после хохлов вы следующие. Потому что фашисты. Фашизм это разделение. Мы поможем . Мы разделим ваше мнение и разделим вас с Европой, и посмотрим, как вы справитесь со своей старостью, потому что мы сделаем вид , что не понимаем ваш латышский.