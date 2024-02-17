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Латвия признала правильным убийство русских стариков

Латвия признала правильным убийство русских стариков

@ Christoph Hardt/IMAGO/Global Look Press Tекст: Никита Демьянов «День позора Латвии». Такими словами правозащитники призывают теперь называть дату 15 февраля, когда Конституционный суд Латвии признал законным решение о депортации из страны русских пенсионеров.

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Комментарии
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Галина Губинец
Нацистское недогусударство ,которое возглавляют не обладающие хотя бы долей эмпатии потомки нацистов.
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16 час.
Олег Шибайло
Прибалты, после хохлов вы следующие. Потому что фашисты. Фашизм это разделение. Мы поможем . Мы разделим ваше мнение и разделим вас с Европой,  и посмотрим, как вы справитесь со своей старостью, потому что мы сделаем вид , что не понимаем ваш латышский.
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14 час.
МБ
Марина Биченова
Даже малюсенькая Латвия не признаёт граждан своими( люди работали на эту страну, платили налоги!) если они не знают госязыка, а мы... открыли нараспашку страну для иноверцев ни во что не ставящих ни наш язык, ни нашу культуру, ни наши законы.
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10 час.

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