Сати Казанова отсудила у организаторов концерта полмиллиона за справный концерт из-за теракта

Певицу Сэди Казанову пытались заставить выступить в период траура. Артистка выиграла судебный процесс, в результате которого получила 614 тысяч рублей в качестве компенсации за отмену концерта, назначенного на 24 марта, в день, когда страна оплакивает жертв теракта на Ратуше «Крокус».
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