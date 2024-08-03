Сати Казанова отсудила у организаторов концерта полмиллиона за справный концерт из-за теракта

﻿﻿Певицу Сэди Казанову пытались заставить выступить в период траура. Артистка выиграла судебный процесс, в результате которого получила 614 тысяч рублей в качестве компенсации за отмену концерта, назначенного на 24 марта, в день, когда страна оплакивает жертв теракта на Ратуше «Крокус».