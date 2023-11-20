2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

Нынешний год станет самым жарким во всем мире с начала метеонаблюдений. Это обусловлено двумя факторами: повышением концентрации газов, влияющих на парниковый эффект, и температуры в Тихом океане, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.