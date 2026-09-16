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«Морозко», «Царевна Несмеяна» и другие: 9 новинок детского кино, которые выйдут в октябре

«Морозко», «Царевна Несмеяна» и другие: 9 новинок детского кино, которые выйдут в октябре

Выбирайте то, что вам нравится «Чудо-Юдо»Не знаете, как развлечь детей в выходные? Купите билет в кино! Октябрь богат на новинки для детей самого разного возраста.

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