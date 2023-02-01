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Чемпионат Франции. «ПСЖ» в гостях у «Монпелье», «Марсель» сыграет с «Нантом», «Монако» Головина примет «Осер»

«ПСЖ» сыграет в гостях с «Монпелье» в 21-м туре Лиги 1. Также в среду «Марсель» встретится на выезде с «Нантом», «Монако» Александра Головина примет «Осер».

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