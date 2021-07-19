Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Инвестируя накопления, мы всегда балансируем между риском и возможностью получить прибыль, рассказал агентству «Прайм» создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.