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Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги

Инвестор предупредил, во что опасно вкладывать свои деньги

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Инвестируя накопления, мы всегда балансируем между риском и возможностью получить прибыль, рассказал агентству «Прайм» создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

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