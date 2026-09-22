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Узбекистан намерен привлечь зарубежных управляющих для части резервов

Узбекистан намерен привлечь зарубежных управляющих для части резервов

Центральный банк Узбекистана рассматривает возможность передать часть международных резервов во внешнее управление.

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