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«Настоящий бандит»: чего ожидать от возможного преемника Зеленского

«Настоящий бандит»: чего ожидать от возможного преемника Зеленского

Замена президента** Украины Владимира Зеленского на экс-главу МВД страны Арсена Авакова*, возможность которой, по данным Службы внешней разведки (СВР) России, обсуждают в США, не приблизит Москву и Киев к мирным переговорам.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Авакян ( а не Аваков) такой же ублюдок и негодяй, как и Зеленский, который за деньги продаст все, а душу он продал уже давно!
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19 час.
Traveller
Мне до фонаря, кто у них станет главарём. Но вот какая странность. Шумерия во все времена была антисемитской и ксенофобской. Вспомнить хотя бы слова Богдана Зиновьевича Хмельницкого: &quot;Ляхи и жиды - геть с Украйны!&quot; (с) А вот ведь! Бывший презик - еврей. Будущий - армянин... И что они вдруг стали кушать и курить?
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18 час.

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