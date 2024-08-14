Замена президента** Украины Владимира Зеленского на экс-главу МВД страны Арсена Авакова*, возможность которой, по данным Службы внешней разведки (СВР) России, обсуждают в США, не приблизит Москву и Киев к мирным переговорам.
«Настоящий бандит»: чего ожидать от возможного преемника Зеленского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MS
Mikhail Stepanov
Авакян ( а не Аваков) такой же ублюдок и негодяй, как и Зеленский, который за деньги продаст все, а душу он продал уже давно!
Ответить
19 час.
Traveller
Мне до фонаря, кто у них станет главарём. Но вот какая странность. Шумерия во все времена была антисемитской и ксенофобской. Вспомнить хотя бы слова Богдана Зиновьевича Хмельницкого: "Ляхи и жиды - геть с Украйны!" (с) А вот ведь! Бывший презик - еврей. Будущий - армянин... И что они вдруг стали кушать и курить?
Ответить
18 час.
Свежие комментарии