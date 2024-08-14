«Настоящий бандит»: чего ожидать от возможного преемника Зеленского

Авакян ( а не Аваков) такой же ублюдок и негодяй, как и Зеленский, который за деньги продаст все, а душу он продал уже давно!

Traveller

Мне до фонаря, кто у них станет главарём. Но вот какая странность. Шумерия во все времена была антисемитской и ксенофобской. Вспомнить хотя бы слова Богдана Зиновьевича Хмельницкого: "Ляхи и жиды - геть с Украйны!" (с) А вот ведь! Бывший презик - еврей. Будущий - армянин... И что они вдруг стали кушать и курить?