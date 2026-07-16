Руферы забрались на башню Кунсткамеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Руферы забрались на башню Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры), видео в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал блогер, представляющийся Давидом Козыревым.
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