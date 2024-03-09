В Пентагоне рассказали, посещали ли Землю инопланетяне

Американские военные оспорили утверждения о якобы сокрытии доказательств об НЛО Доказательств посещения Земли инопланетянами по-прежнему нет, следует из 63-страничного отчета Пентагона, с которым ознакомился The New York Times.
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