Джейсон Тейтум и Яннис Адетокумбо – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 17 апреля

НБА представила подборку лучших моментов второго игрового дня плей-офф. Топ-10 возглавили Джейсон Тейтум («Бостон») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»).
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