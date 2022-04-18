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Джейсон Тейтум и Яннис Адетокумбо – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 17 апреля

Джейсон Тейтум и Яннис Адетокумбо – в Топ-10 моментов матчей плей-офф НБА 17 апреля

НБА представила подборку лучших моментов второго игрового дня плей-офф. Топ-10 возглавили Джейсон Тейтум («Бостон») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»).

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