Врач городской больницы Святого Георгия переплыла пролив Босфор

Ольга Ларина покоряет Эльбрус и Казбек, стреляет, бегает на лыжах, выигрывает «Гонку героев», воспитывает двух детей Три года назад в интервью «Петербургскому дневнику» врач-гинеколог городской больницы Святого Георгия Ольга Ларина рассказала о своей мечте – переплыть пролив Босфор, совершив, таким образом, заплыв между Азией и Европой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии