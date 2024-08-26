Врач городской больницы Святого Георгия переплыла пролив Босфор

Ольга Ларина покоряет Эльбрус и Казбек, стреляет, бегает на лыжах, выигрывает «Гонку героев», воспитывает двух детей Три года назад в интервью «Петербургскому дневнику» врач-гинеколог городской больницы Святого Георгия Ольга Ларина рассказала о своей мечте – переплыть пролив Босфор, совершив, таким образом, заплыв между Азией и Европой.