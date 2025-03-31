Творожная пасха с изюмом и цукатами: классический рецепт приготовления

Традиционное блюдо готовится полчаса, а затем убирается на ночь в холодильник фото: Getty ImagesВо многих семьях праздник Пасхи связан не только с традиционными куличами и крашенными яйцами, но и особым блюдом из творога, которое так и называется — пасха.
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