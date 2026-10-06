в Петербурге ветер "снёс" стройку прямо на припаркованные авто

В Петербурге строительные леса рухнули на припаркованные авто. Пострадали десятки машин.В Санкт-Петербурге, на 22-й линии Васильевского острова сегодня неспокойно.
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