Женщина с самым длинным языком в мире показала, на что он способен. Видео

Шанель Таппер попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого длинного языка в мире. Теперь она устраивает целое шоу и зарабатывает этим деньги — недавно женщина показала на видео, на что способен ее язык длиной 9,75 сантиметров.