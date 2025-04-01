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TRENDYMEN

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Женщина с самым длинным языком в мире показала, на что он способен. Видео

Женщина с самым длинным языком в мире показала, на что он способен. Видео

Шанель Таппер попала в книгу рекордов Гиннеса как обладательница самого длинного языка в мире. Теперь она устраивает целое шоу и зарабатывает этим деньги — недавно женщина показала на видео, на что способен ее язык длиной 9,75 сантиметров.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
АТАВИЗМ!
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21 час.
М
ММ
-Дедушка, ты такой старенький,лысенький, тебе 88 лет, а почему тебя так любят молоденькие девушки! -&quot;Не знай, не знай&quot;,- сказал дедушка и облизал лысину!
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18 час.
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