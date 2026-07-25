❗️🔊Министерство иностранных дел Ирана: Нападение украинских сил на иранское торговое судно является признаком враждебного отношения украинского режима к Ирану.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️🔊Министерство иностранных дел Ирана: Нападение украинских сил на иранское торговое судно является признаком враждебного отношения украинского режима к Ирану.