Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Медведев сыграет с Фрицем, Синнер – с де Минауром

Янник Синнер сыграет с Алексом де Минауром. Nitto ATP Finals Турин, Италия 10 – 17 ноября 2024 Итоговый турнир ATP Призовой фонд – 15 250 000 долларов Крытые корты, хард Групповой этап Группа Илие Настасе Теннисист ЯС ДМ ТФ АМ Матчи Сеты Геймы Янник Синнер 0:0 0:0 0:0 Даниил Медведев 0:0 0:0 0:0 Тэйлор Фриц 0:0 0:0 0:0 Алекс де Минаур 0:0 0:0 0:0 Первый тур Даниил Медведев (Россия) Тэйлор Фриц (США) Дата проведения 10 ноября, 16.
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