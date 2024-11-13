Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Рублев играет с Алькарасом, Зверев встретится с Руудом

Александр Зверев поборется с Каспером Руудом. Nitto ATP Finals Турин, Италия 10 – 17 ноября 2024 Итоговый турнир ATP Призовой фонд – 15 250 000 долларов Крытые корты, хард Групповой этап Группа Илие Настасе Теннисист ЯС ДМ ТФ АМ Матчи Сеты Геймы Янник Синнер W W 2:0 4:0 24:15 Даниил Медведев L W 1:1 2:2 19:18 Тэйлор Фриц L W 1:1 2:2 20:19 Алекс де Минаур L L 0:2 0:4 13:24 Первый тур Тэйлор Фриц (США) Даниил Медведев (Россия) 6:4|6:3 Дата проведения 10 ноября, 16.
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