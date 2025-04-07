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Тульские новости

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Синоптик Шувалов прогнозирует гололедицу в Туле до конца недели

Синоптик Шувалов прогнозирует гололедицу в Туле до конца недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал тулякам о погоде на новой рабочей неделе: стоит ли ждать тепла на этой неделе?Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал тулякам о погоде на новой рабочей неделе: стоит ли ждать тепла на этой неделе? По словам синоптика, погода с осадками смешанной формы и температурой близкой к нулю сохранится в области до среды включительно.

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