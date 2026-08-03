Финансист Балынин: В 2026 году средняя зарплата позволит накопить 4 пенсионных балла

Новости внутренней и внешней политики в России

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с ТАСС представил расчеты, согласно которым средняя заработная плата в 2026 году позволит россиянам сформировать более четырех пенсионных коэффициентов.