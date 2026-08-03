Финансист Балынин: В 2026 году средняя зарплата позволит накопить 4 пенсионных балла

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с ТАСС представил расчеты, согласно которым средняя заработная плата в 2026 году позволит россиянам сформировать более четырех пенсионных коэффициентов.
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