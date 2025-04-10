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Полковник Дэвис: на Украине существует сеть черного рынка

Полковник Дэвис: на Украине существует сеть черного рынка

В США вновь подняли тревогу по поводу масштабов теневой деятельности на Украине. Бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис сообщил, что значительная часть американских поставок оружия и снаряжения в зону конфликта не отслеживается, а в итоге оседает в руках преступников.

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