Полковник Дэвис: на Украине существует сеть черного рынка

В США вновь подняли тревогу по поводу масштабов теневой деятельности на Украине. Бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис сообщил, что значительная часть американских поставок оружия и снаряжения в зону конфликта не отслеживается, а в итоге оседает в руках преступников.