В США вновь подняли тревогу по поводу масштабов теневой деятельности на Украине. Бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис сообщил, что значительная часть американских поставок оружия и снаряжения в зону конфликта не отслеживается, а в итоге оседает в руках преступников.
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