У российских дилеров Jetour начались первые изменения в оформлении автосалонов. На некоторых площадках уже устанавливают логотипы Votour — нового бренда, под которым, как ожидается, будут продаваться автомобили, связанные с нынешней линейкой Jetour.
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