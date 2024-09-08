Астрологи предрекли трем знакам Зодиака счастье и богатство осенью 2024 года по китайскому гороскопу

Эксперты уверяют, что так распорядились звезды. Астрологи в прогнозах о том, как будет складываться осень для представителей созвездий китайского гороскопа, единодушны в своем мнении, что сезон окажется более мягким по настроению и числу событий, чем предыдущий год.
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