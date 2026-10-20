Группа из 11 белорусов и четырёх россиян въехала в Польшу по туристическим визам и была задержана пограничниками в южном городе Бельско-Бяла, где с 14 по 18 октября проходил чемпионат мира среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года.
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