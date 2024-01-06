Мобилизация. Законодательство Германии не позволяет

Законодательство Германии не позволяет выдавать Украине мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под мобилизацию, заявил министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag.
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