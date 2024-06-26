Грузинская сказка: дебютант «Евро-2024» продолжает удивлять

И удивлять сильнее, чем можно было представить. Потому что и лучший бомбардир чемпионата Европы тоже из состава бывшей советской республикиТо, что португальцы, когда им ничего не нужно, чаще проигрывают, чем побеждают, общеизвестно.
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