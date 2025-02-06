В Петербурге умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Анатолий Худолеев

Пришла скорбная новость. На 83-м году ушел из жизни заслуженный артист России Анатолий Худолеев. Он известен каждому по культовым детективным сериалам «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», и многим другим.
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