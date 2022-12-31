Дакар-2023. Экстрем и Прайс выиграли пролог

В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар-2023». В классе внедорожников быстрейшим оказался Маттиас Экстрем на «Ауди», в зачете мотоциклов победил гонщик «КТМ» Тоби Прайс.
Популярные статьи
- Валентина Матвиенко: «Семья Пеле потеряла близкого человека, Бразилия – национального героя, а весь мир – личность планетарного масштаба»
- Федун об РФС и Азии: «Быстро рождаются только кошки. Нужно определиться, насколько переход реален, и попытаться договориться с Европой»
- Карлос Сайнс приехал к отцу на «Дакар»: «Очень нравится атмосфера – я мог бы поучаствовать»
Свежие комментарии