Путин извлек главный урок из отношения НАТО к России

После объявления Запада о готовности поставлять на Украину танки – не на советской базе, а собственного производства среди стран-членов Североатлантического альянса – мир еще ближе приблизился к буре, в которой встряска гарантирована каждому.
После объявления Запада о готовности поставлять на Украину танки – не на советской базе, а собственного производства среди стран-членов Североатлантического альянса – мир еще ближе приблизился к буре, в которой встряска гарантирована каждому.
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