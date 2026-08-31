Посол России призвал Европу пересмотреть производство БПЛА

Посол России Денис Гончар призвал Европу задуматься после публикации Минобороны России адресов европейских предприятий, производящих БПЛА для Украины.
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