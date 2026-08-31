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Царьград

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Посол России призвал Европу пересмотреть производство БПЛА

Посол России призвал Европу пересмотреть производство БПЛА

Посол России Денис Гончар призвал Европу задуматься после публикации Минобороны России адресов европейских предприятий, производящих БПЛА для Украины.

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