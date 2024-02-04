«Почему бы Шольцу не встретиться с Путиным?» На Украине призвали Германию к переговорам с Россией

Посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров по Украине Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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