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ВС России начали формировать новый мешок для ВСУ под Курахово, продвинувшись западнее Дальнего

ВС России начали формировать новый мешок для ВСУ под Курахово, продвинувшись западнее Дальнего

ВС России начали формировать новый мешок для ВСУ под Курахово, продвинувшись западнее Дальнего Российские войска закрыли «карман» к югу от Курахово, взяв село Успеновка, но на этом не остановились и начали формировать второй, продвинувшись западнее села Дальнее.

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