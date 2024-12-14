ВС России начали формировать новый мешок для ВСУ под Курахово, продвинувшись западнее Дальнего Российские войска закрыли «карман» к югу от Курахово, взяв село Успеновка, но на этом не остановились и начали формировать второй, продвинувшись западнее села Дальнее.