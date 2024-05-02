Поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года является спланированной и скоординированной акцией устрашения, которую разработало руководство киевского режима во главе с Александром Турчиновым (временно исполняющий обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014 года).