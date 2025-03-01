«Спасите болото - зажарьте нутрию»: американцев призвали поедать инвазивных грызунов

В рамках Национальной недели инвазивных видов Служба охраны рыбного хозяйства и дикой природы США обратилась к гражданам с призывом поедать инвазивных грызунов – нутрий, чтобы помочь восстановить экосистемы, поврежденные этими животными .
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