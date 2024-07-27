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Джейсон Тейтум: «Возможно, когда были слухи по обмену Брауна, мне следовало сказать, что нам нужен только он»

«Я всегда говорил Джейлену, что, возможно, я мог лучше выражать свое мнение по вопросу, когда всплывала эта тема, в публичном поле.

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