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Алонсо после 1:2 от «Арсенала»: «Поражения всегда болезненны, у «Челси» были шансы сравнять. Это лишь третья игра – сезон будет долгим»

Главный тренер « Челси » Хаби Алонсо прокомментировал поражение от « Арсенала » в матче 3-го тура АПЛ (1:2).

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