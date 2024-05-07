Володин: «Путин - преимущество России»

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Владимир Путин за время служения на посту главы государства делом доказал свою преданность государству, сформировал высокий стандарт работы на многие десятилетия вперед.
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