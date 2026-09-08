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Татар-информ

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30 сентября – последний день подачи заявлений на семейную выплату в Татарстане

30 сентября – последний день подачи заявлений на семейную выплату в Татарстане

В Татарстане семьи с двумя и более детьми могут получить ежегодную выплату от Социального фонда России – возврат части уплаченного налога на доходы.

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