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FTimes

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Павел Дуров раскрывает шокирующую правду: более 100 биологических детей и новая тайна

Павел Дуров раскрывает шокирующую правду: более 100 биологических детей и новая тайна

Павел Дуров раскрывает шокирующую правду: более 100 биологических детей и новая тайна Татьяна СергееваЕсли вы думаете, что Павел Дуров, основатель Telegram, известен лишь своими инновациями в мире технологий, то готовьтесь к шокирующему раскрытию! В своём недавнем посте в Telegram Дуров привёл факты, которые заставят вас пересмотреть представление о знаменитостях и их частной жизни.

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