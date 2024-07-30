Павел Дуров раскрывает шокирующую правду: более 100 биологических детей и новая тайна Татьяна СергееваЕсли вы думаете, что Павел Дуров, основатель Telegram, известен лишь своими инновациями в мире технологий, то готовьтесь к шокирующему раскрытию! В своём недавнем посте в Telegram Дуров привёл факты, которые заставят вас пересмотреть представление о знаменитостях и их частной жизни.