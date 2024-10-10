Reuters: Иран пригрозил Саудовской Аравии войной в случае помощи Израилю

Страны Персидского залива оказывают поддержку действиям США, направленным на предотвращение израильской атаки на иранские нефтяные объекты, испытывая опасения, что их собственные объекты могут стать мишенью для Ирана или его союзников.
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