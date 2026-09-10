Британские спецназовцы могли тренировать россиян для войны против Украины — The Telegraph

Британские спецназовцы могли тренировать россиян для войны против Украины, пишет The Telegraph В докладе разведки, на которую ссылается издание, утверждается, что ветераны британского SAS и других западных спецподразделений обучали россиян в частных военных лагерях Болгарии и Сербии — в том числе уже после начала войны.