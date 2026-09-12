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Владимирские новости

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30 тонн владимирских лисичек заказали белорусские гурманы

30 тонн владимирских лисичек заказали белорусские гурманы

Тонны лисичек для экспорта в Беларусь собрали Меленковском районе.Специалисты Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль партии свежих лисичек, собранных во Владимирской области и предназначенных для экспорта в Беларусь.

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