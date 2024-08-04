С либеропереворотом в Москвах не сложилось. Плохо. Но есть шанс! Переворотничать надо не под либерофлагами, а под патриотическими.
А слабо угробить Россию теперь под патриотическими лозунгами?
Комментарии
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Модест
Ах божечки мой! Спалил меня с потрохами! Какие ещё стоп-слова в твоём блокнотике? Охранотой в блогах Телеги называют не в меру ретивых показушных патриотов-одобрямсов. Это еслиф чо. Ну и скриншот из ВК непонятно чьей принадлежности никак меня не убедит, что я майдаун. Майдаун - это участник свинорыльского мятежа против своего законного правительства? Ну я тоже ихнюю нелегитимную владу не поддерживаю и жду когда уже появится воля врезать по банковой, карпатским тоннелям и бункеру зели.
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8 час.
Александр Симаков
Если чо, то охранотой ципсота и их приспешники из наших либерастов называют (обзывают) сторонников действующей власти. Возможно ты и не майдаун, просто не верно понимаешь само значение слова "охранота". 😀
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6 час.
Модест
Просто не люблю показушный патриотизм. Фальшиво и вычурно это выглядит и дискредитирует само чувство настоящей любви к Родине. Как писал поэт Михаил Кульчицкий: Не до ордена. Была бы Родина с ежедневными Бородино.
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1 час.
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