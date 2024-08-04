А слабо угробить Россию теперь под патриотическими лозунгами?

Модест

Ах божечки мой! Спалил меня с потрохами! Какие ещё стоп-слова в твоём блокнотике? Охранотой в блогах Телеги называют не в меру ретивых показушных патриотов-одобрямсов. Это еслиф чо. Ну и скриншот из ВК непонятно чьей принадлежности никак меня не убедит, что я майдаун. Майдаун - это участник свинорыльского мятежа против своего законного правительства? Ну я тоже ихнюю нелегитимную владу не поддерживаю и жду когда уже появится воля врезать по банковой, карпатским тоннелям и бункеру зели.