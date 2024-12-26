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Эксперт Тимофеев: нефтяная пленка после ЧП в Черном море угрожает популяции крабов

Эксперт Тимофеев: нефтяная пленка после ЧП в Черном море угрожает популяции крабов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нефтяная пленка, появившаяся в Черном море после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, угрожает популяции крабов, в том числе занесенных в Красные книги Республики Крым и Краснодарского края.

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