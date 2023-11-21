Глава Курской области показал фото посаженного украинского дрона-камикадзе

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале показал фотографию украинского дрона-камикадзе, который утром 21 ноября пограничники посадили на землю средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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