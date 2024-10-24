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  • Наталья Котельникова
    А как ещё? Они в последнее время активизировались, обнаглели видя, что мастурбеки ведут себя нагло, не работают и пол...Цыгане увозят дет...
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Сторонника террористов из Приамурья выдворили на родину в Узбекистан

Сторонника террористов из Приамурья выдворили на родину в Узбекистан

Мигранта - сторонника террористов выдворили из России за противоправную деятельность.Управление МВД Амурской области сообщает, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму при мониторинге нашли в Telegram аккаунт, где опубликовали изображения с символикой террористической организации ИГИЛ*.

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